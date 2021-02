Calciomercato Napoli, Gattuso via: i tempi | Pronto il sostituto

Il futuro di Gennaro Gattuso al Napoli resta fortemente in bilico. L’ultimo sfogo dell’allenatore non è affatto piaciuto al Presidente De Laurentiis: nuovo scenario per il futuro

La posizione di Gennaro Gattuso resta in bilico. L’allenatore partenopeo è tornato a macinare vittorie in campionato, ma il suo futuro traballa sulla panchina del Napoli. L’ultimo sfogo dopo la vittoria contro il Parma non ha fatto piacere al Presidente Aurelio De Laurentiis che, però, ha risposto con il silenzio. La tregua dovrebbe andare avanti da qui a fine stagione, per il bene del club, a meno di tracolli sul campo.

Calciomercato Napoli, Gattuso via a fine anno: Benitez in pole

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’addio di Gattuso sarebbe pronto, in ogni caso, al termine della stagione. I rapporti con De Laurentiis sarebbero ormai incrinati e il rinnovo di contratto non ha più la priorità per la società. Il Presidente, inoltre, avrebbe già pronto il nome del sostituto. Si tratterebbe del clamoroso ritorno di Rafa Benitez: De Laurentiis avrebbe già incassato il sì dell’allenatore. Una pista che, dunque, andrà tenuta d’occhio nei prossimi mesi, come anche l’addio sempre più concreto dell’attuale tecnico del Napoli.