Arrivano le parole di Gennaro Gattuso dopo la vittoria contro il Parma sul rapporto con De Laurentiis e il suo futuro

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo la vittoria contro il Parma per 2-0. Dopo lo sfogo avvenuto nel postpartita con lo Spezia, il tecnico dei partenopei si è espresso sul rapporto con De Laurentiis e sulla situazione che si respira a Napoli. Di seguito, le sue parole: “E’ difficile, io prendo schiaffi tutti giorni, sembra che siamo ultimi. Non si può lavorare così, io voglio solo lavorare. Invece se perdo con Atalanta e Genoa sono di nuovo in discussione. Il contratto non m’interessa, io sono legato alle emozioni. Posso firmare anche per dieci anni e poi dimettermi”.

Gattuso-De Laurentiis, le parole dell’allenatore

Gattuso si è poi soffermato sul rapporto con Aurelio De Laurentiis, presidente che negli ultimi anni ha abituato a clamorosi ribaltoni. Nello specifico, l’allenatore partenopeo è rimasto deluso dalla gestione di questa situazione, che ha creato un clima abbastanza teso. Ecco le sue parole: “Contatti del presidente con altri allenatori? E’ stata gestita male secondo me, non voglio prolungarmi oltre. Perché io non mi sono permesso, anche se non ho firmato il rinnovo, di sedermi al tavolo con altre squadre che mi hanno anche chiamato. Sono una persona corretta. C’era qualche appuntamento e non mi sono presentato”.

Gattuso ha 42 anni, è un allenatore giovane che ha conquistato anche una Coppa Italia sulla panchina del Napoli. Ha rialzato gli azzurri da una situazione difficile e alle sue spalle c’è un procuratore molto forte come Jorge Mendes. Tanti sono i club che hanno a che fare col super-agente, e il futuro di Gattuso al Napoli sembra in bilico. Possibile un’esperienza all’estero, con alcuni club come Valencia, Monaco, Marsiglia e Wolverhampton che hanno rapporti molto stretti con Mendes.