PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-PARMA: Gattuso gioca il jolly Elmas

I voti della sfida dello stadio Diego Armando Maradona, prima del girone di ritorno: Elmas protagonista fra gli azzurri

Un gol per tempo per il Napoli, che sta finalmente lucidando il suo “diamante” Elmas e può contare su una freccia in più nel proprio arco. Politano trova il 2-0 nella ripresa, ottimo ingresso il suo. Parma comunque in partita, non una cattiva prestazione per gli uomini di D’Aversa pur senza grossi picchi.

NAPOLI

Ospina 6 – Tutto sotto controllo per il portiere colombiano, che praticamente non riceve tiri in porta e si limita a gestire la situazione senza problemi.

Di Lorenzo 6,5 – Sta ritrovando sicurezze e concentrazione dopo mesi difficili, anche stasera riesce ad interpretare il ruolo con buon piglio soprattutto in fase difensiva.

Manolas 6,5 – Una sicurezza, chiude ermeticamente la difesa insieme con Koulibaly e da quelle parti non passa nulla.

Koulibaly 6,5 – Sfida il rapidissimo Gervinho quando parte in velocità, lui prova ad arginarlo soprattutto con l’anticipo e l’intelligenza tattica. Anche a Cornelius non fa toccare palla.

Mario Rui 6 – Composto e concentrato, gestisce la situazione pur senza andare troppo in proiezione offensiva. Dal 77′ Hysaj sv

Elmas 7 – Sei mesi di panchina e spezzoni, poi finalmente la chance giusta con lo Spezia e subito dopo col Parma. Due partite, due reti. Potrebbe essere la chiave di volta della stagione azzurra in concomitanza col cambio modulo. Dal 77′ Maksimovic sv

Demme 6,5 – Giocare da vertice basso con due ai suoi lati è sempre stata la sua dimensione ideale e infatti ritrova grande sicurezza. Già era fra i più in palla, ora che gioca nella sua posizione può dare il meglio di sé.

Zielinski 6 – Tra i tre dietro la punta può sprigionare di sicuro meglio il suo talento e il tiro dalla distanza, ma da mezzala ha più efficacia dal punto di vista tattico. Interpreta il ruolo in maniera un po’ ibrida, non disdegna le sortite offensive. Dal 68′ Bakayoko 6 – Va a fare il vertice basso, gestisce anche lui con serenità. Un passo avanti dopo prestazioni un po’ così.

Lozano 6 – Così come Insigne trova poco sfogo sulle linee laterali e non riesce a sprigionare la sua potenza. Sbaglia anche un gol da pochi metri, cosa in questo periodo non da lui.

Petagna 6 – Non ha grosse palle gol ma fa il suo solito lavoro, preziosissimo, di raccordo fra le linee e di apertura degli spazi per i compagni. La pagnotta la porta sempre a casa. Dal 64′ Politano 7 – Ingresso utile per cambiare assetto tattico e per sfidare i difensori in velocità. Trova lo spunto a 10 dal termine e chiude il match con un bel sinistro deviato.

Insigne 6 – Non la sua miglior partita, non trova il guizzo e resta sempre un po’ fuori dal vivo del gioco. Quando capita a lui è una notizia.

All. Gattuso 6,5 – Vittoria doveva essere e vittoria arriva. Un gol per tempo, mai la sensazione di soffrire troppo se non per qualche sortita estemporanea del Parma. Poteva chiuderla prima, ma tant’è. Ritrova la zona Champions e ora deve solo ritrovare continuità di risultati.

PARMA

Sepe 6 – Qualche spazzata un po’ alla viva il parroco, poche responsabilità sui gol: il secondo lo vede anche spiazzato da una deviazione. Gioca in uno stadio dove avrebbe potuto essere protagonista e lo fa con una sicurezza ormai acquisita.

Conti 6 – Per uno come lui che ha avuto tanti problemi è già una gran conquista poter giocare con continuità. Lo fa con compostezza, senza strafare. Tutto sommato va bene così.

Osorio 5,5 – L’azione del gol lo vede colpevole, perché aspetta troppo Elmas scappando indietro e decide di andarlo a chiudere quando ormai è troppo tardi.

Gagliolo 6 – Con Lozano è un bel duello, anche in velocità. Ci mette il mestiere e riesce abbastanza a limitare i danni.

Pezzella 6 – Anche lui lì sulla sinistra è costretto a fare gli straordinari contro l’azzurro più temuto, ma tiene botta senza grossi patemi. Esce in preda ai crampi a 12 dal termine. Dal 78′ Busi sv

Grassi 6 – Un ex sfortunatissimo visto che nel suo periodo a Napoli è stato praticamente sempre fermo ai box, a Parma sta ritrovando le caratteristiche da centrocampista tuttofare che tanto erano piaciute agli azzurri all’epoca. Dal 46′ Hernani 6 – Anche lui in mezzo al campo fa il suo, senza grossi picchi.

Brugman 6 – Metronomo che non disdegna la proiezione offensiva, trova anche il gol ma l’azione era già praticamente ferma per fuorigioco. Bene comunque anche lui. Dal 79′ Man sv

Kurtic 5,5 – Negli ultimi tempi sembra un po’ meno combattivo del solito, come se fosse distratto e con la testa altrove. Anche nel duello con Elmas finisce sicuramente sconfitto. Dall’80’ Cyprien sv

Kucka 6 – Riveste un ruolo ibrido che lo porta ad occupare un po’ tutte le zone del campo, svaria molto anche sul fronte offensivo. Figura preziosa ma che comunque stasera non cambia le carte in tavola.

Cornelius 5 – Non ha tante occasioni e per di più ha non pochi problemi nella gestione della palla. Mai pericoloso, Koulibaly lo annulla.

Gervinho 5,5 – Quando parte palla al piede e punta tutti si trattiene sempre un po’ il fiato per capire come andrà a finire. Per fortuna del Napoli Koulibaly gli prende le misure fin da subito e non gli lascia molto spazio vitale.

All. D’Aversa 5,5 – Non è una bella classifica, questo è certo, ma il Parma sembra esserci con la testa e tiene il campo per tutta la gara. Purtroppo però non riesce a ribaltare il risultato. Pazienza: avrà sicuramente altre occasioni per riallacciare i rapporti con la zona salvezza.

Arbitro La Penna 6 – Tiene il polso di una partita tranquilla, non cattiva. Poche occasioni da moviola di rilievo.