Pochettino punta su Icardi nell’attacco del PSG. Kean potrebbe lasciare Parigi: il Milan in agguato per l’ex gioiello della Juve

Nuova vita al Paris Saint-Germain per Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter aveva poco spazio con Tuchel, diverso adesso il discorso dopo l’avvento in panchina del connazionale Pochettino. Il nuovo tecnico sta dando fiducia al centravanti, che ha ritrovato gol e smalto nelle ultime uscite della squadra campione d’Europa.

Milan, Kean via dal PSG: ritorno di fiamma

Icardi sembra aver scavalcato nelle gerarchie Kean, protagonista nella prima parte di stagione al fianco di Mbappe e Neymar. Il giovane centravanti italiano potrebbe così non essere riscattato a fine stagione dal PSG, soprattutto se dovesse continuare ad avere meno spazio da qui a fine campionato. L’ex talento della Juve tornerebbe all’Everton di Ancelotti, che ha fissato a 34 milioni di euro la cifra del riscatto. Il Paris Saint-Germain, inoltre, per rinnovare l’attacco starebbe pensando anche ad un possibile assalto per Haaland. Kean quindi potrebbe ritornare d’attualità in chiave Serie A, soprattutto in chiave Milan. Il classe 2000 piace a Maldini e Massara, che già lo avevano cercato nelle scorse sessioni di mercato per ringiovanire il reparto offensivo del ‘Diavolo’.

Kean rappresenterebbe l’alternativa tra presente e futuro ad Ibrahimovic nell’attacco di Pioli, con la dirigenza di Via Aldo Rossi che penserebbe ad un’operazione in prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto per accontentare le richieste dell’Everton e beffare la Juventus, sempre alla finestra per il suo ex gioiello.