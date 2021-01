Calciomercato Milan, idea Perisic dall'Inter! Cifre e dettagli

Idea in casa Inter per il Milan di Maldini e Massara. Possibile rinforzo Champions: ecco cifre e dettagli

Turno di Serie A senza sorprese per Milan e Inter, e anche per la Juventus che continua la propria rincorsa nei confronti delle due milanesi. Dopo le brutte sconfitte contro l’Atalanta e nel derby di Coppa Italia, la squadra di Pioli in particolare ha ottenuto un importantissimo successo sul campo del Bologna, confermandosi in vetta alla classifica. I rossoneri continuano così a sognare lo scudetto, ma l’obiettivo minimo dichiarato resta il ritorno in Champions League. In questo senso, un possibile rinforzo in caso di ritorno nella massima competizione europea potrebbe arrivare proprio dall’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Milan, idea Perisic dall’Inter | Tutti i dettagli

Stando a ‘interlive.it‘, con il ritorno in Champions Pioli potrebbe chiedere al Milan uno sforzo per Ivan Perisic, profilo perfetto per il suo 4-2-3-1 e che l’allenatore ha già avuto in nerazzurro. Si tratta ovviamente di un affare piuttosto complicato, ed al momento di una suggestione di calciomercato, con il club rossonero che potrebbe però offrire 5 milioni per il cartellino del croato campione d’Europa con il Bayern Monaco, spalmando attraverso un triennale l’alto ingaggio da 5,5 milioni del calciatore. L’esterno, che andrebbe anche a ritrovare il connazionale Rebic, è in scadenza di contratto nel 2022 e rappresenta dunque un’importante occasione per il Milan. Staremo a vedere.