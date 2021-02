Intervenuto in diretta a CMIT TV, Fabrizio Biasin ha parlato del futuro di Donnarumma: “È come se fosse di proprietà di Raiola”

Dopo una giornata intensa, il calciomercato si è concluso. La squadra che si è mossa di più tra le big è stata certamente il Milan. I rossoneri hanno portato a Stefano Pioli tutti i rinforzi di cui aveva bisogno, puntellando difesa, centrocampo e attacco. Ora che il mercato in entrata è stato portato a termine nel migliore dei modi, in casa Milan è tempo di occuparsi della questione rinnovi: Donnarumma e Calhanoglu su tutti. Nella diretta odierna di Calciomercato.it Fabrizio Biasin ha parlato della situazione relativa al portiere rossonero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Intervenuto nella diretta della CMIT TV per le ultime ore di mercato, Fabrizio Biasin ha parlato del rinnovo di Donnarumma con il Milan. Il nostro giornalista ha commentato in questo modo: “Secondo me alla fine Donnarumma rinnoverà col Milan, però attenzione. La cosa assurda è che lui è come se fosse di proprietà di Raiola. Alla fine resterà in rossonero, ma in questo momento Mino ha una grande arma fra le proprie mani per rilanciare”. Biasin, poi, ha aggiunto. “Questa cosa dovrebbe finire perché il calcio non se lo può permettere. Raiola chiede 10 milioni di euro, mentre Maldini finora è arrivato a 7 milioni più uno di bonus”.