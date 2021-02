Tutte le trattative ufficiali del calciomercato di gennaio 2021: acquisti e cessioni delle venti squadre di Serie A

Si è chiusa la campagna trasferimenti invernale di gennaio 2021: un calciomercato in cui il Milan è stato protagonista tra le big con un triplo acquisto (Meite, Mandzukic e Tomori) ma anche la Roma non è stata a guardare con gli arrivi di El Shaarawy e Reynolds. Affari in ottica futuro per la Juventus (Rovella), mentre l’Inter non si è mossa e il Napoli ha operato soltanto in uscita. Calciomercato.it vi offre il riepilogo con tutti gli acquisti e le cessioni delle venti compagini di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, gennaio 2021: il tabellone con acquisti e cessioni ufficiali

ATALANTA

Acquisti: Mahele (d, Genk), Kovalenko (c, Shakhtar)

Cessioni: Gomez (a, Siviglia), Diallo (c, Manchester United), Carnesecchi (P, Cremonese), Tumminello (A, SPAL), Piccini (D, Valencia), Depaoli (D, Sampdoria)

BENEVENTO

Acquisti: Gaich (a, Cska Mosca), Depaoli (d, Sampdoria), Diambo (c, Pescara)

Cessioni: Iemmello (a, Frosinone), Maggio (d, svincolato), Volta (d, Pescara)

BOLOGNA

Acquisti: Soumaoro (D, Lille), Faragò (D, Cagliari), Juwara (C, Boavista), Antov (D, CSKA Sofia)

Cessioni: Denswil (D, Club Brugge), Calabresi (D, Cagliari), Paz (D, Kayserispor)

CAGLIARI

Acquisti: Nainggolan (C, Inter), Duncan (C, Fiorentina), Deiola (C, Spezia), Calabresi (D, Bologna), Rugani (D, Cagliari)

Cessioni: Pinna (D, Ascoli), Pisacane (D, Lecce), Faragò (D, Bologna), Caligara (C, Ascoli), Pajac (C, Brescia), Ounas (A, Napoli)

CROTONE

Acquisti: Di Carmine (A, Verona), Ounas (A, Napoli)

Cessioni: Mustacchio (C, Alessandria), Gomelt (C, Den Haag) – Crociata (C, Empoli), Siligardi (A, Reggiana)

FIORENTINA

Acquisti: Kokorin (A, Spartak Mosca), Malcuit (D, Napoli), Rosati (P, Torino), Maleh* (C, Venezia)

Cessioni: Cutrone (A, Wolverhampton), Lirola (D, Marsiglia), Duncan (C, Cagliari), Saponara (C, Spezia)

*resta al Venezia in prestito

GENOA

Acquisti: Strootman (C, Marsiglia), Onguené (D, Salisburgo), Petrelli (A, Juventus), Portanova (C, Juventus), Rovella* (C, Juventus)

Cessioni: Lakicevic (D, svincolato), Schone (C, svincolato), Brlek (C, Osijek), Sturaro (C, Verona), Petrelli (A, Reggina)

*resta in rossoblù

INTER

Acquisti:

Cessioni: Nainggolan (C, Cagliari)

JUVENTUS

Acquisti: Pecorino (A, Catania), Rovella* (C, Genoa), Mandragora (C, Udinese), Akè (a, Marsiglia), Dabo (C, Nantes), Rugani (D, Rennes)

Cessioni: Khedira (c, Hertha Berlino), Petrelli (A, Genoa), Portanova (A, Genoa), Wesley (D, Sion), Rugani (D, Cagliari)

* resterà al Genoa

LAZIO

Acquisti: Musacchio (D, Milan)

Cessioni: Durmisi (C, Salernitana), Adekanye (A, ADO den Haag), Kiyine (c, Salernitana), Di Gennaro (C, Cesena), Proto (P, svincolato), Karo (D, Maritimo), Vavro (D, Huesca)

MILAN

Acquisti: Meitè (C, Torino), Mandzukic (A, svincolato), Tomori (D, Chelsea)

Cessioni: Duarte (D, Istanbul Başakşehir), Conti (D, Parma), Colombo (A, Cremonese), Musacchio (D, Lazio)

NAPOLI

Acquisti: Ounas (A, Cagliari)

Cessioni: Llorente (A, Udinese), Milik (A, Marsiglia), Malcuit (D, Fiorentina), Ounas (A, Crotone)

PARMA

Acquisti: Conti (D, Milan), Zagaritis (D, Panathinaikos), Mann (A, Steaua Bucarest), Bani (D, Genoa), Zirkzee (A, Bayern Monaco)

Cessioni: Scozzarella (C, Monza), Ricci (C, Venezia)

ROMA

Acquisti: El Shaarawy (a, Shanghai Shenhua FC), Reynolds (D, Dallas)

Cessioni

SAMPDORIA

Acquisti: Torregrossa (A, Brescia)

Cessioni: Depaoli (d, Benevento)

SASSUOLO

Acquisti: Paz (D, Deportivo Tuluà)

Cessioni: Ricci (A, Monza)

SPEZIA

Acquisti: Saponara (C, Fiorentina)

Cessioni: Mora (C, SPAL), Deiola (C, Cagliari)

TORINO

Acquisti: Sanabria (A, Betis), Mandragora (C, Juventus)

Cessioni: Meite (C, Milan), Millico (A, Frosinone), Edera (A, Reggina), Rosati (P, Fiorentina), Segre (C, SPAL)

VERONA

Acquisti: Lasagna (A, Udinese), Sturaro (C, Genoa)

Cessioni: Danzi (C, Ascoli), Laribi (C, Reggiana), Di Carmine (A, Crotone), Di Gaudio (A, Chievo)

UDINESE

Acquisti: Llorente (A, Napoli)

Cessioni: Nicolas (P, Reggina), Ter Avest (D, Utrecht), Coulibaly (C, Salernitana), Lasagna (A, Verona), Mandragora (C, Juventus)