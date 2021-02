Calciomercato Inter e Milan, rimpianto Guimaraes | Cifre e retroscena

Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento dell’Inter per Bruno Guimaraes del Lione, ecco alcuni retroscena

Nel calcio, come nella vita, il tempismo è tutto. Troppo spesso le squadre italiane hanno pagato la poca lungimiranza, lasciandosi sfuggire giocatori giovani che hanno poi fatto le fortune di altri club europei. L’esempio più calzante degli ultimi anni è sicuramente quello di Erling Braut Haaland, offerto a Juve e Roma per meno di 4 milioni di euro, prima di diventare il bomber praticamente infallibile degli ultimi anni. Questo discorso diventa ancora più ampio se si parla di calciatori sudamericani. Monitorati e seguiti con attenzione per mesi, diversi talenti sono stati mollati proprio sul rettilineo finale, complice anche un regolamento sugli extracomunitari che spesso non esorta a compiere scommesse rischiose. Un aspetto, questo, che non valeva per Bruno Guimaraes, in possesso di passaporto comunitario.

Calciomercato Inter e Milan, Bruno Guimaraes rifiutato

Nelle ultime ore, il centrocampista del Lione è stato accostato all’Inter. Giunto in Francia nel gennaio del 2020, l’ex Athletico Paranaense è costato 20 milioni. Ora la sua valutazione è di almeno 33-38 milioni di euro per il ragazzo. Troppi per le attuali condizioni nerazzurre e degli altri club italiani che, pure, hanno avuto la loro occasione. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, il 23enne di Rio de Janeiro prima del trasferimento all’OL era stato offerto all’Inter e al Milan, che giudicarono eccessivi i 14-15 milioni allora richiesti. Il ragazzo non avrebbe affatto disdegnato un approdo in Italia, ma le cose sono andate diversamente. A meno di cessioni eccellenti o di operazioni fantasiose, un suo futuro in Serie A sembra molto difficile, almeno in un futuro immediato.

Seguito anche dall’Atletico Madrid in passato, Guimaraes ha di recente catalizzato le attenzioni di diversi club inglesi, anche grazie agli ottimi rapporti del suo agente, Giuliano Bertolucci, con le big di Premier League.