L’Inter guarda in Francia per rafforzare il centrocampo in vista della prossima annata. Idea Bruno Guimaraes dal Lione che piaceva anche alla Juventus. Contatti con l’entourage

L’Inter è alle prese con nuovi probabili cambiamenti societari che potrebbero modificare oltre che l’assetto del club anche le prossime strategie. Ciononostante i nerazzurri pensano comunque anche al futuro della squadra che potrebbe passare per un nuovo centrocampista la prossima estate. Tra i profili più intriganti c’è quello di Bruno Guimaraes, mediano brasiliano del Lione arrivato lo scorso anno e che in breve tempo è riuscito a conquistare un posto importante tra le fila della società transalpina. Superata una prima fase di adattamento il classe 1997 ha saputo imporsi sfoggiando ottime prestazioni soprattutto dopo il primo lockdown. Un exploit tanto florido da attirare le mire anche di club come la Juventus e appunto l’Inter.

