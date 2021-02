Inter, Staffelli gli porta il Tapiro d’Oro | La reazione di Conte

Le ultime Inter news si focalizzano sullo screzio tra Conte e Agnelli dopo il match con la Juventus. Arriva il Tapiro d’Oro

L’Inter non è riuscita a ribaltare la sconfitta 1-2 in casa dell’andata e, dopo lo 0-0 del ritorno, a volare in finale di Coppa Italia è la Juventus. Una partita, quella dell’Allianz Stadium’, che potrebbe avere una coda fuori dal campo. Le immagini dello screzio a distanza tra il tecnico nerazzurro Antonio Conte ed il presidente bianconero Andrea Agnelli hanno fatto il giro del mondo e hanno portato ad una inchiesta della Figc. Un episodio che ha scatenato il noto giornalista Valerio Staffelli: recatosi ad Appiano Gentile, l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ ha provato a consegnare all’allenatore interista il Tapiro d’Oro. Infastidito, Conte non ha accettato il ‘premio’.