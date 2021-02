Le dichiarazioni del tecnico bianconero Andrea Pirlo alla vigilia del big match Napoli-Juventus valevole per la 22esima giornata del campionato di Serie A

In casa Juventus è vigilia del big match col Napoli di scena al ‘Diego Armando Maradona’ e valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. Andrea Pirlo risponderà alle domande dei giornalisti a partire delle ore 13. Diretta testuale qui su Calciomercato.it.

NAPOLI – “Sarà una partita stile Supercoppa, con grande tensione perché i tre punti sono importanti per tutte e due le squadre. Se voglio lanciare un messaggio in merito all’andata? No, è accisa già passata. Siamo concentrati solo sulla gara. Giocare prima il ritorno dell’andata non cambia nulla per la regolarità del campionato”.

ARTHUR – “Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno, la speranza è che passi tutto velocemente. Ora ha molto dolore”.

DYBALA – “Paulo sta proseguendo il piano di recupero. Ritorno? Dipende da come si sentirà nei prossimi giorni, anche lui è da valutare. Discorso identico per Ramsey”.

GATTUSO – “Lui a rischio esonero? Fa parte del nostro lavoro, può capitare di essere mandati via. Mi dispiace per Rino, ma io ho già i miei problemi”.

CRESCITA – “Da una partita sbagliata è cominciato un cammino più convincente, ma fin dall’inizio avevo detto che sarebbe servito del tempo. Se nella struttura di squadra è cambiato qualcosa? No, contro Roma e Inter ho deciso di giocare diversamente. Sono scelte mie, però l’impostazione rimane sempre la stessa: comandare il gioco e pressare alti”.

SCUDETTO – “Servono sicuramente più di 80 punti per vincere di nuovo lo scudetto, qualcosa in meno comunque rispetto ai campionati scorsi”.

MCKENNIE – “Sta abbastanza bene, nemmeno l’altra sera era al cento per cento. Oggi lo valutiamo. Bisogna recuperare perché con l’Inter abbiamo speso tanto”.

BENTANCUR – “Se stiamo lavorando sulle conclusioni? Sì, effettivamente stiamo cercando di lavorarci visto che spesso i centrocampisti possono arrivare in quella zona del campo e concludere in porta. Comunque siamo soddisfatti di Rodrigo”.

KULUSEVSKI – “Nelle ultime partite gli ho chiesto un gran lavoro anche in fase difensiva e l’ha svolto benissimo. Dejan ha motore, sa difendere ma anche ripartire”.

DOMANDA DI CM.IT – Quali sono le condizioni di Morata e se può partire titolare, guardando anche al prossimo match di Champions?

“Morata sta meglio, ha recuperato dall’influenza ed è venuto in panchina contro l’Inter. In questi giorni si è allenato senza problemi e sta decisamente meglio. Domani potrebbe giocare dall’inizio o entrare a gara in corso, anche in vista dei prossimi impegni tra cui la Champions League”.