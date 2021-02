A forte rischio forfait per il big match col Napoli in programma sabato al ‘Maradona’, oggi Leonardo Bonucci è tornato sui fatti di Juventus-Inter. Ecco le sue parole

Al microfono di ‘Sky Sport’ Leonardo Bonucci è tornato su quanto accaduto durante e dopo Juventus-Inter di martedì: “Da parte mia c’è poco da aggiungere – ha esordito il difensore bianconero, a forte rischio forfait per il big match col Napoli di sabato – Le immagini che si sono viste hanno però parlato chiaro. Quello che è successo è brutto, tuttavia non sta a me giudicare cosa doveva essere fatto o cosa non fatto. Di certo noi dobbiamo essere esempio, anche se in determinate situazioni diventa davvero difficile. Quando scendi in campo non ci pensi, ma dobbiamo essere d’esempio pure se la posta in palio e la tensione ti fanno diventare qualcosa di diverso da ciò che vorresti trasmettere. E allora succedono cose come quelle successe in questo recente passato, che poi vengono amplificate dagli stadi vuoti e dai microfoni che ormai riescono a cogliere anche gli starnuti”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, la Procura Federale ha aperto un’inchiesta: la situazione

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Juventus, triplice assalto a Dragusin

Juventus-Inter, Bonucci: “Capitano situazione spiacevoli quando la posta in palio è alta, ma il tutto va enfatizzato meno”

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

“Va enfatizzato meno tutto quello che succede sul rettangolo verde – ha sottolineato Bonucci – Sfido chiunque a non avere tensioni nel mondo del lavoro, tensioni che poi possono sfociare in litigate. Certe situazioni possono quindi sfuggire, ma non nascondo che una volta non si faceva caso perché c’era lo stadio pieno oppure perché si vedeva poco. Ma in generale non è niente di nuovo, dobbiamo starci attenti, però quando l’adrenalina è tanta e la posta in palio alta capitano situazioni spiacevoli”, ha concluso Bonucci.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT TV | Amoruso ‘difende’ Gattuso | E su Conte: “Rapporto con Juve si sta sgretolando”

In questa stagione il classe ’87 nato a Velletri ha disputato 25 partite conquistando, con la Supercoppa italiana, il sedicesimo titolo con la maglia bianconera, tornata a indossare due anni e mezzo fa dopo la deludente stagione al Milan.