Calciomercato Napoli, post Gattuso | Da Spalletti a Mazzarri: le ultime

Le ultime sulla panchina del Napoli e tutti i possibili sostituti di Gattuso. Gli aggiornamenti

“Juventus ultima spiaggia? Non lo so, questo dovete chiederlo alla società. Io sono il primo responsabile, il capitano della barca. Quando le cose vanno male vanno a discapito del capitano, che sono io. Io non posso pensare a questo, a penultima o ultima spiaggia, devo lavorare e devo riuscire a dare fiducia, a mettere la migliore squadra in campo. Io faccio l’allenatore, so che ci può stare nel nostro lavoro. Non sarò né il primo né l’ultimo, ma ho il dovere di provarci fino alla fine”. In conferenza stampa, Gattuso ha risposto così sul suo futuro dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta. Come raccontato da Calciomercato.it, sono stati giorni piuttosto delicati in casa Napoli, e la sconfitta di questa sera rischia di complicare ulteriormente la posizione dell’allenatore azzurro. “Con De Laurentiis non ci ho ancora parlato, non ha detto nulla”, ha anche ammesso Gattuso nel post partita, segnale di un clima tutt’altro che disteso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Napoli, dalla suggestione Spalletti all’ipotesi traghettatore | Tutti i nomi per il post Gattuso

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, numerosi giocatori con nomi anche importanti dello spogliatoio azzurro sono molto turbati da quelle che sono le indicazioni tecniche di Gattuso. Prima della partita Giuntoli ha confermato la fiducia nei confronti dell’allenatore, ma nel calcio, si sa, tutto può cambiare nel giro di pochi giorni. Un’ulteriore sconfitta o altri risultati negativi a partire dalla sfida con la Juventus, potrebbero infatti compromettere definitivamente il rapporto tra Gattuso e la società. In questo senso, sono già diversi i nomi circolati per la panchina del Napoli. La pista che porta a Luciano Spalletti è la più suggestiva ma anche la più difficile da percorrere subito, mentre in prima fila per giugno ci sono gli emergenti Juric e Italiano, entrambi autori di stagioni finora sorprendenti alla guida di Verona e Spezia. Non è infine da escludere il possibile affidamento della squadra ad un traghettatore che conosca già l’ambiente, come Mazzarri o Benitez. Situazione in divenire, dunque, in casa azzurra: la partita con la Juve potrebbe rivelarsi già decisiva per Gattuso. Vi terremo aggiornati.