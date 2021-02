Paulo Dybala ancora al centro delle voci di calciomercato. La Juventus potrebbe cederlo a fine stagione e rimpiazzarlo con un francese in scadenza di contratto

Come scritto ieri da Calciomercato.it, Paulo Dybala tornerà a disposizione di Pirlo per la sfida contro il Napoli in programma sabato sera e soprattutto in vista dell’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto. Contro la formazione di Gattuso, l’argentino sarà sicuramente in panchina, con il tecnico bianconero che forse potrebbe concedergli qualche minuto in modo da farlo giungere all’appuntamento europeo al massimo, o quasi, della forma fisica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rivoluzione Juventus: “Nuovo Ds e nuovo allenatore”

Visto che il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2022 continua a non arrivare, il nome di Dybala rimane al centro delle voci di calciomercato che lo danno possibile partente nella prossima sessione estiva di fronte a una proposta da 55-60 milioni di euro o anche qualcosa in meno. Proposta che potrebbe arrivare dalla Premier League, dove il classe ’93 vanta ancora diversi estimatori. Occhio poi a cosa può succedere a Madrid: se dovesse partire almeno uno tra i brasiliani Vinicius e Rodrygo, l’ex Palermo potrebbe tornare un nome ‘forte’ per il Real.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accordo vicino: erede Ronaldo a costo zero

Calciomercato Juventus, sprint per Depay: il bomber olandese si svincola dal Lione

Per quanto riguarda il possibile sostituto, il nome buono può essere quello di Memphis Depay, centravanti olandese in scadenza a giugno con il Lione. Fonti francesi riportate da ’90min.com’ dicono che il CFO Fabio Paratici e gli altri uomini mercato della Juve abbiano effettuato uno sprint per cercare di bruciare la concorrenza che comprende in particolare il Barcellona e altri importanti club europei. L’ex Manchester United piace anche all’Inter, ma i bianconeri sarebbero nettamente avanti – perlomeno rispetto ai nerazzurri – per il classe ’94 Oranje. Un super colpo a zero per dimenticare Dybala e completare un grande reparto offensivo insieme a Morata e Cristiano Ronaldo.