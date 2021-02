Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, la Juventus è vicina a mettere le mani su un talento dell’Arsenal allenato attualmente da Arteta

La Juventus vorrebbe prolungare il contratto di Ronaldo per un’altra stagione, ovvero fino al giugno 2023 con l’obiettivo anzitutto di ‘spalmare’ il suo super ingaggio di 31 milioni di euro netti. In tal modo abbasserebbe anche la quota di ammortamento a bilancio, da capire però la risposta del fuoriclasse portoghese che, nonostante l’età, ha ancora diverse pretendenti prestigiose in Europa, oltre che interessi da Qatar ed Emirati, Paesi pronti a ricoprirlo d’oro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, insulti Conte-Agnelli: la ricostruzione

Calciomercato Juventus, clamoroso dalla Spagna: Balogun il dopo Ronaldo. Affare a zero

Nel frattempo i bianconeri starebbero già lavorando alla sua successione, perlomeno è questo ciò che scrivono in Spagna. ‘Don Balon’ va anche più a fondo dicendo che Paratici e soci sono vicinissimi a perfezionare l’ingaggio di quello che reputano appunto una sorta di erede di CR7. Non parliamo di un campionissimo, bensì di un giovanissimo ai più sconosciuto: Folarin Balogun.

Balogun è un attaccante, può fare sia la punta centrale che l’esterno, di soli 19 anni capitano dell’Arsenal under 23. Nato negli Stati Uniti ma in possesso di passaporto statunitense, il ragazzo è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e per questo una grande ‘opportunità’ di calciomercato per i bianconeri.

Opportunità che gli stessi, stando al portale ispanico, sono vicini a cogliere: l’accordo con Balogun, che ha ovviamente già debuttato nella prima squadra guidata da Arteta, e il suo entourage sarebbe su base quinquennale. Se dovesse chiudere, la Juventus batterebbe una concorrenza di assoluto prestigio che comprenderebbe pure il Manchester United oltre che il Lipsia, che altre fonti danno invece in netto vantaggio rispetto agli altri club europei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Balogun (@folarinbalogun67)

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, Conte in conferenza: “Fallimento senza scudetto? Allora è un disastro per tutti”

Balogun sarebbe un grande colpo in prospettiva per la Juventus, che ieri sera ha conquistato la finale di Coppa Italia grazie a una superba prova della coppia centrale di difesa. Positiva pure la prestazione dello stesso Ronaldo, al quale solo un Handanovic in serata di grazie ha negato la gioia del gol. CR7 è tornato ad altissimi livelli, in attesa del successore che potrebbe essere Balogun, promessa del calcio anglo-statunitense che l’Arsenal rischia di perdere a vantaggio della società presieduta da Andrea Agnelli.