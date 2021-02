Una Juventus rivoluzionata dalla prossima sessione di calciomercato: è quella che vede Claudio Pea, giornalista e tifoso bianconero che ha criticato aspramente la squadra

È bastato uno 0-0 casalingo alla Juventus per strappare il pass per la finale di Coppa Italia ai danni dell’Inter. Decisiva la vittoria dell’andata caratterizzata da due reti di Cristiano Ronaldo e macchiata da un paio di incertezze difensive nerazzurre ad opera dei vari Handanovic, Bastoni e Young. Un successo quello sui rivali di sempre che ha rilanciato prepotentemente le ambizioni stagionali della compagine di Pirlo che vive un ottimo momento sull’asse campionato-Coppa Italia e spera di proseguire su questa sera strada. Vittorie però che non tutti interpretano come strettamente positive per la Juventus che ha adottato un gioco ‘all’italiana’ sia contro la Roma in Serie A che con l’Inter ieri sera.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, lite Agnelli-Conte | Ecco cosa rischiano

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, scintille Conte-Agnelli | I nerazzurri non ci stanno

Calciomercato Juventus, cambi tra panchina e dirigenza: critiche ai bianconeri

La Juve vince ma non convince del tutto. Questo il pensiero di Claudio Pea, giornalista e tifoso della proprio del club bianconero, che è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Amore Campania’ per analizzare proprio il momento della squadra: “La Juventus contro la Roma ha giocato un calcio pessimo ed ha ottenuto un risultato molto largo. Sarri? E’ stato mandato via dalla Juventus perché non piaceva a nessuno, per il suo modo di porsi, di parlare e di tutto. La cosa clamorosa è che hanno continuato a pagare due allenatori, l’anno scorso e quest’anno. Lo hanno preso solo per mandare via Allegri, perché dicevano che con lui non giocavano bene”.

Pea ha quindi attaccato nello specifico gioco e struttura della Juve attuale: “Questa Juventus fa piangere, altro che bel calcio. Mi piace la squadra femminile e quella di Serie C, mica quella che ha battuto la Roma con il catenaccio con un calcio alla Nereo Rocco. Non c’è una partita intera in cui la Juventus ha giocato bene. Questo scudetto lo vince l’Inter, il prossimo anno faremo una nuova squadra, con nuovo allenatore e nuovo direttore sportivo”.