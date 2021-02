La serata di Juventus-Inter si è tinta di un giallo dopo la forte reazione del presidente Andrea Agnelli nei confronti dell’ex Antonio Conte. La società nerazzurra è al fianco dell’allenatore

La Juventus ha strappato il pass per la finale di Coppa Italia in virtù dello 0-0 di ieri sera a Torino combinato con il successo in trasferta per 2-1 della scorsa settimana a San Siro marcato Cristiano Ronaldo. La gara di ritorno nonostante i toni in campo complessivamente pacati si è tinta di giallo a causa delle pesanti scintille che hanno visto protagonisti Antonio Conte e Andrea Agnelli. Stando a quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’ la rabbia dell’Inter non è affatto diminuita ed anzi la società è furibonda per quanto accaduto a margine della sfida dello ‘Stadium’. Il dito medio del tecnico salentino all’intervallo sarebbe infatti stato la reazione ai pesanti insulti e alle provocazioni di dirigenza e panchina bianconere nella ricostruzione della rosea. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, insulti Conte-Agnelli: la ricostruzione

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter, Conte in conferenza: “Fallimento senza scudetto? Allora è un disastro per tutti”

Juventus-Inter, rabbia nerazzurra per il caso Conte-Agnelli

Quanto accaduto ieri sarebbe inoltre figlio di atteggiamenti arroganti tenuti già negli incroci della scorsa stagione. Nella giornata odierna intanto l’Inter è impegnata in mattinata in una serie di tamponi mentre la dirigenza nerazzurra è riunita ad Appiano per restare compatta proprio attorno ad Antonio Conte. Il quotidiano evidenzia come non dovrebbe arrivare un comunicato ufficiale dell’Inter in merito alla posizione del club ma filtra comunque il grande fastidio e disappunto per l’atteggiamento della dirigenza e della panchina juventina a margine della sfida. Conte infatti sarebbe stato preso di mira anche prima della frase di Bonucci in merito al ‘rispetto nei confronti dell’arbitro’, che aveva fatto seguito alla proteste accese dell’allenatore per un presunto contatto in area di rigore che vedeva protagonista Lautaro Martinez. Secondo l’Inter gli insulti sarebbero dunque arrivati già prima dell’intervallo proseguendo fino alla pausa con parole grosse. Una serie di eventi a catena che è quindi culminato nella reazione finale di Agnelli nei confronti di Conte a fine partita. Un evento che esclude comunque il coinvolgimento anche di Marotta.