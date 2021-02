La Juventus supera l’Inter nella corsa al danese Damsgaard della Sampdoria, per il quale si profila un duello col Tottenham

Quattro assist e due gol in venti presenze di campionato dicono poco sul talento mostrato finora da Mikkel Damsgaard. Classe 2000, danese, nella stagione in corso si è messo in bella vista con la maglia della Sampdoria, che ora si frega le mani pregustando il succulento affare estivo. Per la prossima sessione di calciomercato, infatti, già si paventano interessamenti internazionali. In Italia, su Damsgaard ormai da tempo ci sono gli occhi di Inter e Juventus. Fabio Paratici sfiderà dunque Beppe Marotta per arrivare all’esterno offensivo che può agire anche a centrocampo. Ma entrambi i dirigenti dovranno fare i conti con Josè Mourinho.

Calciomercato Inter, Juventus in pole per Damsgaard: duello col Tottenham

Mikkel Damsgaard può quindi diventare un uomo mercato della prossima estate. Valutato finora circa 20 milioni di euro, qualora dovesse confermare nei prossimi mesi la sua crescita potrebbe vedere aumentare ulteriormente il suo valore. Attualmente, le squadre più in avanti nella corsa al giocatore, riporta ‘Tuttosport’, sono Juventus e Tottenham, nonostante l’interesse mostrato dall’Inter nel recente passato. Le due squadre potrebbero dare vita a un duello che potrebbe anche allargarsi e coinvolgere ulteriori società italiane o straniere.

Calciomercato Inter, la Juventus sfida Mourinho per Damsgaard

Già un anno fa, la Sampdoria anticipò gli osservatori inglesi per arrivare a Damsgaard. Per assicursarsi le sue prestazioni la cifra sborsata fu vicina ai 6,5 milioni di euro, valore più che raddoppiato oggi. Monitorando le sue prestazioni, dunque, Josè Mourinho lo avrebbe inserito nella lista degli acquisti degli Spurs, che potrebbero non pensarci due volte prima di soffiarlo ai torinesi. La Juventus, così come l’Inter, si troverà di fronte un avversario importante per la trattativa. La Sampdoria di Ferrero, intanto, si gode la costante crescita del suo valore: sul campo e sul mercato.