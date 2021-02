Solskjaer soddisfatto di Pogba, che sembra aver ritrovato la felicità al Manchester United: si complica la pista di un ritorno alla Juventus

Mino Raiola aveva parlato chiaro: Paul Pogba avrebbe detto addio al Manchester United. Chissà però che le cose non possano cambiare. Perché lo stato d’animo dell’agente italo-olandese sarebbe ben diverso da quello del suo assistito, che ora, sotto Solskjaer, sembra aver ritrovato la felicità. L’agente aveva sottolineato come il giocatore fosse infelice allo United, ma le cose sembrano andare diversamente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, si complica il ritorno di Pogba

Come infatti riferisce il ‘Sun’, Pogba potrebbe a sorpresa restare al Manchester United. Il giocatore, che sembrava certo di una cessione in estate visto il contratto in scadenza nel 2022, non è escluso che possa rivedere completamente i propri piani. Pogba sembra infatti aver ritrovato la felicità e potrebbe decidere di restare ai ‘Red Devils’. E tutto questo potrebbe complicare i piani di Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain. I bianconeri sognano da tempo il grande ritorno, ma se il giocatore volesse continuare la carriera allo United, rivederlo a Torino potrebbe essere davvero complesso.

“Le speculazioni ci sono sempre state. Con Paul abbiamo un dialogo aperto e lo vedo molto felice. Lo vedo concentrato e sono davvero molto felice di lui e di quanto sta facendo” ha dichiarato Solskjaer, che spera di convincere il giocatore a restare. Il manager norvegese si dice ottimista sulla possibilità di permanenza del centrocampista francese in Inghilterra. Ora la palla passerà allo stesso Pogba: Raiola ha già deciso, ma tutto dipende dal transalpino.