Mino Raiola – intervistato da Tuttosport – parla del futuro di Pogba e consiglia Zlatan Ibrahimovic alla Juventus

Mino Raiola quando parla non è mai banale. Il noto agente – intervistato da Tuttosport – ha fatto chiarezza sul futuro di Pogba, lasciando davvero pochi dubbi: “Inutile girarci attorno – spiega – Meglio parlar chiaro, guardare avanti e non perdere tempo a cercare colpevoli: Paul al Manchester United è infelice, non riesce più a esprimersi come vorrebbe e come ci si attende da lui. Lui deve cambiare squadra, deve cambiare aria. Ha un contratto che scadrà fra un anno e mezzo, nell’estate del 2022, ma la soluzione credo migliore per le parti sia quella della cessione nel prossimo mercato. Altrimenti il club di Old Trafford, con cui i rapporti sono ottimi, sa bene che rischierebbe di perderlo a parametro zero, dato che per il momento non è intenzione del giocatore prolungare il contratto. Se qualcuno non lo capisce, ergo capisce poco niente di calcio. In ogni caso addossino pure tutta la colpa a me se la prossima estate Paul se ne andrà”, parole davvero inequivocabili. Il francese si candida ad essere dunque uno dei protagonisti del prossimo calciomercato, con la Juventus pronta a sfidare Real Madrid e Psg.

Raiola ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: “La Juve avrebbe fatto bene a prenderlo in estate: sarebbe stata una gran coppia con Ronaldo. Lavoro per cancellare la Fifa”. Lo svedese, come ben sappiamo, alla fine ha prolungato il contratto con il Milan, che oggi è in vetta alla classifica di Serie A soprattutto grazie a lui.

