Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Kean: l’offerta bianconera!

La Juventus potrebbe tornare all’assalto di Moise Kean, oggi al Psg, ma di proprietà dell’Everton. Ecco i giocatori per convincere Ancelotti

Il trasferimento di Moise Kean al Psg ha fatto storcere il naso a molti, ma fino a questo momento si sta rivelando più che azzeccato. I francesi sono più che soddisfatti delle prestazioni del giovane centravanti italiano, che si sta trovando a meraviglia con i compagni di reparto tanto da mettere a segno ben sette centri. Il classe 2000 ne ha realizzati cinque in Ligue 1, in sette presenze, e due, in cinque partite, in Champions League.

Un’ottima operazione da parte di Leonardo che però potrebbe godersi Kean solo fino al termine della stagione. Il suo trasferimento dall’Everton è infatti avvenuto solamente in prestito.

Calciomercato Juventus, colpo Kean: idea scambio con l’Everton

Kean è sicuramente un rimpianto per la Juventus, che oggi si trova con la coperta corta in avanti e che aveva pensato di riportarlo a Torino la scorsa estate. Paratici, però, potrebbe riprovarci a giugno. I rapporti con Mino Raiola, suo agente, sono ottimi e al club inglese, allenato da Carlo Ancelotti, potrebbero interessare diversi elementi della rosa bianconera. La Juventus, a gennaio, potrebbe favorire l’uscita di Khedira vero Liverpool; in estate poi potrebbero essere messi sul piatto Ramsey e Bernardeschi, giocatori desiderosi di tornare protagonisti, mantenendo l’importante stipendio percepito attualmente, che l’Everton potrebbe garantirgli. E’ chiaro che alla fine molto dipenderà dal volere di Kean e dal Psg, desideroso di trattenerlo.

Psg – Allegri, Kean e Tuchel: Leonardo dice tutto

Calciomercato, pre-accordo firmato: svolta Allegri