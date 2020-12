Dalla Germania rivelano come Tuchel avrebbe firmato un preaccordo con il Manchester United: pronto Allegri per il PSG

Ad un anno e mezzo dal divorzio con la Juventus, Massimiliano Allegri non ha ancora trovato la squadra giusta. Il tecnico livornese è alla ricerca di un progetto tecnico che lo intrighi e che gli permetta di rimanere nel Gotha del calcio europeo. Dopo tanta attesa, però, potrebbe essere arrivata la svolta decisiva per l’ex allenatore bianconero: dalla Germania rivelano di un importante pre-accordo firmato dal Manchester United con il loro prossimo tecnico. Allegri è sempre più vicino dal tornare in panchina.

Calciomercato PSG, pre-accordo di Tuchel con lo United | Si scalda Allegri

Secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, Thomas Tuchel avrebbe firmato un pre-accordo con il Manchester United per la prossima stagione. La panchina del tecnico tedesco al PSG continua a traballare dalla scorsa annata, nonostante la finale di Champions League raggiunta. A succedere a Tuchel alla guida del club parigino, poi, il favorito sembra essere Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è fra i profili preferiti da Leonardo, che in estate potrebbe affidargli finalmente la panchina del PSG.

In caso di accordo fra Allegri ed i transalpini, potrebbe andare in fumo il ‘piano B’ di diversi club italiani. In casa Inter i rapporti con Antonio Conte sembrano essere migliorati, ma le sfuriate ed i cambi di rotta del tecnico salentino sono improvvisi e dalle impronosticabili implicazioni. Per questo, Marotta non ha mai abbandonato del tutto la pista legata all’ex Juventus e Milan. Anche i bianconeri, ancora alle prese con le difficoltà di Pirlo, potrebbero optare per il ritorno di Allegri in caso di fallimento del tecnico bresciano. La panchina del PSG, però, potrebbe essere un richiamo troppo forte per il livornese.

