Juventus, rifinitura pre Barcellona: Pirlo ritrova due big

La Juventus si allena in vista della sfida di Champions League con il Barcellona: due recuperi per Andrea Pirlo

La Juventus si prepara alla sfida di domani sera al ‘Camp Nou’ contro il Barcellona che deciderà il primo posto nel girone di Champions League. Andrea Pirlo ritroverà al fianco di Ronaldo in attacco Alvaro Morata, dopo l’assenza dello spagnolo per squalifica in campionato nel derby contro il Torino. Ancora out invece Chiellini e Demiral nel reparto difensivo.

In gruppo nell’allenamento di rifinitura alla Continassa è tornato Gianluigi Buffon, pienamente recuperato dopo l’infortunio al polpaccio rimediato nelle scorse settimane. Il senatore bianconero potrebbe anche scendere in campo dal 1′ contro Messi e soci, rilevando tra i pali bianconeri il titolare Szczesny. La Juve partirà nel pomeriggio per Barcellona, con la conferenza stampa della vigilia di Pirlo fissata alle 19 in terra catalana.

