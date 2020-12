Calciomercato Inter e Juventus, bivio Pellegrini: ecco i nuovi scenari

Dopo la partita col Sassuolo, Lorenzo Pellegrini si è sfogato sui social per alcuni insulti: non è la prima volta per il centrocampista della Roma, per cui ora potrebbero aprirsi scenari a sorpresa

Partita strana quella vissuta ieri da Lorenzo Pellegrini in Roma-Sassuolo. Non solo perché affrontava la sua ex squadra, ma soprattutto per alcuni fattori extra-campo. Il centrocampista ha giocato una buona partita soprattutto nel secondo tempo, ma è stato costretto a uscire per il brutto intervento di Obiang (oggi verrà controllato, ma non dovrebbe essere nulla di grave), al centro delle polemiche visto che i giallorossi chiedevano il rosso. A pesare sulla sua partita la scelta a fine primo tempo sull’azione che ha portato al gol Mkhitaryan, poi annullato. Dai social e non solo sono arrivati insulti per la decisione di passare il pallone a Dzeko davanti a Pegolo, anziché calciare in porta.

Calciomercato Inter e Juventus, Pellegrini insultato: ipotesi addio

Nel postpartita Pellegrini si è sfogato sui social definendo ‘falliti’ quelli che lo insultavano, chiarendo poi che non ce l’aveva con chi invece lo critica sportivamente. Il classe ’96 non trova il gol da più di un anno. Come scrive ‘Il Messaggero’, si è trattato di uno sfogo istintivo in risposta anche ai tanti commenti sui social contro di lui. Il periodo non è semplice, è in un turbinio di emozioni in seguito anche all’annuncio di un secondo figlio e al Covid.

Il quotidiano, però, sottolinea che le critiche si stanno facendo pesanti e il rischio è che possa scegliere di giocare altrove. Le offerte non mancano e, con un contratto ancora da rinnovare (scadenza 2022), basterebbe pagare i 30 milioni della clausola. In ogni caso, ad ora lui non ci pensa a lasciare Roma. Però Juventus e Inter osservano interessate, da sempre osservano il talento giallorosso, pronte ad accontentarlo in caso di via libera. Conte stravede per lui, i bianconeri con Pirlo vogliono italianizzarsi e Pellegrini – protagonista anche in Nazionale – sarebbe il profilo ideale.