Roma, Pellegrini chiarisce sui social: “Critiche sì, insulti no”

Pellegrini chiarisce il suo precedente sfogo sui social con una nuova storia su Instagram

Dopo lo sfogo al termine dello lo 0-0 con il Sassuolo, arriva il chiarimento da parte di Lorenzo Pellegrini. “Ho sbagliato a usare la parola falliti”, dice il centrocampista giallorosso in una nuova storia pubblicata sul proprio profilo di Instagram. Un chiarimento importante, con il calciatore della Roma che con il suo sfogo è voluto andare a difesa della propria squadra.

“Ognuno è libero di criticare, ma non di insultare” aggiunge il giocatore, che se la prende con chi sta attaccando il gruppo: Pellegrini, da sempre legato all’ambiente romanista, è intervenuto con grande personalità a difendere i suoi compagni di squadra, al termine di una partita che la Roma ha pareggiato anche per colpa di una prestazione arbitrale non all’altezza. “Ho sbagliato ad usare la parola falliti – il testo integrale della storia di Pellegrini – ma non era per chi critica sportivamente visto che ognuno è libero di farlo… ma per chi insulta! Ricordatevi – conclude il centrocampista – che siamo prima uomini e poi calciatori”.

