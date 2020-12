Roma, la rabbia di Pellegrini sui social: “Continuate a insultare, falliti!”

Il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha pubblicato un messaggio sui social attaccando chi insulta lui e i suoi compagni giallorossi

Lorenzo Pellegrini è senza dubbio uno dei migliori talenti del calcio italiano, ma la critica nei suoi confronti non è mai stata tenera, soprattutto a Roma. Dopo il pareggio andato in scena oggi pomeriggio tra i giallorossi e il Sassuolo (pesantemente condizionato dalle decisioni dell’arbitro Maresca), il centrocampista si è sfogato con un messaggio pubblicato sulle ‘stories’ del suo profilo Instagram.

Roma, Pellegrini si sfoga sui social

Il bersaglio delle sue parole non è precisato, ma non è difficile intuirlo: “Voi continuate a parlare ed insultare tutti”, ha scritto il giocatore, “noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia… falliti!”.

Il messaggio si chiude con un “forza Roma, forza questo grande gruppo” che ribadisce un legame con la maglia che il ragazzo, cresciuto a Trigoria, non ha mai negato. Francesco Totti, non a caso, lo individuò come uno dei suoi possibili eredi dopo essersi ritirato. Per il momento Pellegrini non può ancora definirsi un idolo della tifoseria, ma ha tempo per riuscirci. Bravura e carattere non gli mancano di certo.

