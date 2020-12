Roma, Fonseca attacca Maresca: “Non capisco come sia possibile”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato dell’arbitraggio di Maresca nel match col Sassuolo, che ha causato diverse polemiche

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo il pareggio con il Sassuolo: “Non capisco il primo fallo di Pedro, come si può dare un giallo in quella situazione? Dopo, quello su Pellegrini: come fa a essere solo giallo e non rosso? Voglio capire se l’arbitro non ha visto, ma il VAR come ha fatto? In più, c’era un rigore che si poteva fischiare per noi”.

Espulsione – “Stavo parlando con l’arbitro della situazione del primo giallo su Pedro, che non capivo, e che ci stava ammonendo praticamente ad ogni fallo, solo questo”.

Mayoral e Dzeko insieme – “Può essere una possibilità, ci stiamo lavorando”.

Napoli – “È facile capire cosa fosse accaduto col Napoli, oggi, come con lo Young Boys, abbiamo ripreso a giocare bene”.

