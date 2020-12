Roberto De Zerbi ha parlato dopo Roma-Sassuolo, match di Serie A finito in pareggio

Poco soddisfatto per il pareggio odierno del suo Sassuolo contro la Roma, Roberto De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine gara: “Non stiamo giocando bene, non mi è piaciuto il secondo tempo per la troppa poca voglia di vincere la partita. Non sono contento. Abbiamo fuori giocatori forti che spostano, altri non al pieno della forma, ma oggi non sono contento pur apprezzando il punto contro la Roma – spiega a ‘Sky Sport’ – Se abbiamo intenzione di restare nelle zone alte, con l’uomo in più, dobbiamo avere la voglia di andare a vincere. Bisogna prendersi più responsabilità. Nel secondo tempo abbiamo fatto confusione. Non siamo brillantissimi in avanti”. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

