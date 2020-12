Il futuro di Paulo Dybala continua a tenere banco in casa Juventus: un addio sembra sempre più probabile, con gli agenti che lo avrebbero offerto a ben sei club

La stagione di Paulo Dybala fino ad ora non è stata sicuramente all’altezza delle aspettative. L’argentino sta vivendo un momento difficile in campo, dove non riesce a incidere e sta trovando poco spazio dal primo minuto. Anche nel derby col Torino la prestazione è stata incolore, le critiche aumentano e il rinnovo del contratto (che scade nel 2022) resta lontano. Per la Joya sono tornate a suonare ormai da tempo le sirene del calciomercato da tutta Europa.

Calciomercato Juventus, Dybala offerto a sei club: c’è anche il PSG

Come riporta ’90min.com’, infatti, gli agenti di Dybala avrebbero offerto il numero 10 della Juventus alle ‘big six’ della Premier League per il 2021: Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester City e Arsenal. Dopo aver rifiutato United e Tottenham già un anno fa, ora l’argentino avrebbe fatto sapere di essere pronto a sbarcare in Inghilterra. I club sono stati informati della possibilità, ma chiedono che sia lo stesso giocatore ad uscire allo scoperto in maniera esplicita sulla sua volontà di andare in Premier dopo il no di un anno fa. Su Dybala, però, c’è vigile anche il PSG, alle prese con la vicenda Mbappe-Real Madrid. Ben sette squadre in totale, otto se contiamo anche la Juventus: anche la permanenza in bianconero, infatti, non è un’opzione che l’ex Palermo scarta a priori.

