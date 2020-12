Juventus-Torino, male Bonucci e Dybala | Sfogo social dei tifosi

Il Torino è passato in vantaggio contro la Juventus, con la complicità di Bonucci: i tifosi bianconeri si sfogano sui social anche su Dybala

Nel primo tempo del ‘Derby della Mole’, i granata sono passati in vantaggio dopo appena 9′. La Juventus è partita malissimo, dimostrando grosse difficoltà ogni volta che il Torino si è affacciato in avanti e non riuscendo ad ingranare con la manovra offensiva. Via social, i tifosi bianconeri se la sono presa maggiormente con due giocatori: Leonardo Bonucci e Paulo Dybala. Il centrale viterbese ha mostrato qualche incertezza di troppo dietro, mentre l’argentino è sembrato inconsistente per quasi tutto il primo tempo. Ecco qui alcuni ‘tweet’ dei tifosi della Juventus, dove non sono mancate le critiche a Pirlo.

#Bonucci #Bentancur #Cuadrado un totale D I S A S T R O in una squadra senza gioco, senza idee, senza allenatore. — WinterMute ⚪️⚫️⚪️⚫️ (@crazybalzano) December 5, 2020

#Dybala in queste condizioni fa male agli occhi e al cuore.#JuventusTorino — G. Rodolfo Brutti (@RodolfoBrutti) December 5, 2020

Vabbe, che #Bonucci ormai è una garanzia di frittata fatto. Ancora non capisco che l’abbiamo ripreso Dal Milan… #JuveToro — Flo M. (@rehspeck) December 5, 2020

Entrato #Bonucci, difesa che fa acqua daperttutto, mica un caso. #JuveToro — onravenwings 🐈🦁🐱🐯🦇🦉 (@onravenwings) December 5, 2020

