Calciomercato.it vi offre il derby dell’Allianz Stadium’ tra le squadre di Pirlo e Giampaolo in tempo reale

La Juventus affronta il Torino nel secondo anticipo della decima giornata del campionato di Serie A in un derby molto delicato. Da una parte i bianconeri di Pirlo, dopo il largo successo in Champions, vogliono tornare a vincere anche entro i confini nazionali per tornare almeno momentaneamente al secondo posto. Dall’altra i granata del pericolante Giampaolo sognano il colpaccio per rilanciare le proprie ambizioni e allontanarsi dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre la stracittadina dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo All. Pirlo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Giampaolo

CLASSIFICA: