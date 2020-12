Cristiano Ronaldo detta le condizioni per il rinnovo con la Juventus. Tutti i dettagli

Le prossime sessioni di calciomercato saranno decisive soprattutto per la nuova Juventus di Andrea Pirlo. Il club bianconero, già alle prese con il rebus Dybala, dovrà infatti decidere anche il futuro di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è in scadenza di contratto nel giugno 2022 e ovviamente fa ancora gola a diversi top club europei. Per il cinque volte Pallone d’Oro non è però da escludere nemmeno l’ipotesi rinnovo.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo detta le condizioni per il rinnovo | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Ronaldo rinnoverà con la Juventus a due condizioni. In primo luogo, l’ex Real Madrid vorrebbe un prolungamento di due ulteriori stagione, fino al 2024, quando arriverà all’età di 39 anni, per concludere di fatto la propria carriera in bianconero. La seconda condizione riguarda invece l’ingaggio: stando al portale spagnolo, CR7 punta a mantenere l’attuale ingaggio percepito a Torino, ovvero più di 30 milioni di euro netti a stagione. Punto, questo, che creerà con ogni probabilità le maggiori difficoltà in sede di trattativa. In ogni caso, il rinnovo non è affatto da escludere. Staremo a vedere.

