Calciomercato Juventus, pazza idea Lukaku | L’Inter risponde

L’intenzione della società milanese è di blindare l’attaccante nerazzurro

L’Inter inizierà presto a parlare con Romelu Lukaku per il rinnovo del suo contratto, così da potersi assicurare la permanenza del giocatore a San Siro e respingere l’interessamento degli altri club, a partire dalla Juventus. A parlarne è ’90min.com’, che specifica come i bianconeri abbiano iniziato a pensare alla possibilità di aggiungere l’attaccante belga allo scacchiere di Andrea Pirlo per la prossima stagione. Accanto alla Vecchia Signora anche alcuni club inglesi vorrebbero riportarlo in Premier League, dopo l’esperienza con il Manchester United.

Lukaku allo stato attuale è molto felice all’Inter, squadra che si è caricato sulle spalle soprattutto nelle difficoltà: inoltre il rapporto con Antonio Conte è solido, sin da quando il tecnico ha fatto di tutto per poterlo portare a Milano lo scorso anno. Per questo l’ex Chelsea non ha nessuna intenzione di lasciare i nerazzurri e avrebbe piacere di continuare a tenere alta l’intesa con Lautaro Martinez. Tutti gli elementi necessari per arrivare un facile e prolifico rinnovo tra le due parti ci sono, per prolungare un accordo in scadenza nel 2024.

