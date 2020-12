"Lukaku NON è un CAMPIONE!": Parla Sabatino Durante

Inter, Sabatino Durante su Lukaku: "È un ottimo giocatore, ma non un campione!"



Intervenuto nella nostra diretta per commentare l'anticipo di Serie A Inter-Bologna, il noto procuratore Sabatino Durante ha anche parlato di Romelu Lukaku, definendolo un ottimo giocatore ma non un campione. Siete d'accordo con l'agente? Ecco le sue dichiarazioni sull'attaccante dell'Inter di Antonio Conte.



