L’Inter segue Marcos Paulo, attaccante classe 2001 del Fluminense. Il club nerazzurro vorrebbe prelevarlo a parametro zero la prossima estate

L’Inter pensa già al prossimo mercato estivo per il reparto d’attacco. Come riporta ‘Sky Sport’, il club nerazzurro starebbe seguendo con attenzione le prestazioni di Marcos Paulo, giovanissimo attaccante in forza al Fluminense.

Il talento classe 2001 è in scadenza di contratto a giugno e la dirigenza di Viale della Liberazione vorrebbe portarlo a parametro zero a Milano la prossima estate. L’Inter lo seguirebbe da circa tre anni, con il giocatore che in Italia sarebbe nel mirino anche di Parma e Torino. Per la società nerazzurra rappresenterebbe un’occasione da cogliere, con l’Inter in contatto con l’entourage di Marcos Paulo per trovare un accordo e anticipare la concorrenza.

