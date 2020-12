"Per Il MILAN Punterei Su KABAK"

#Calciomercato #Milan #Kabak



Calciomercato Milan | LONGHI: Kabak CERTEZZA in difesa!



Con il nostro ospite Bruno Longhi, analizziamo la partita vinta dal Milan per 2-1 contro la Sampdoria e ci addentriamo nella zona calciomercato, con i possibili innesti per la rosa rossonera, che comanda il campionato con 26 punti. Longhi ci da anche un possibile nome per rinforzare la difesa del Milan: Ozan Kabak dello Shalke 04! Tutte le news di calciomercato del Milan insieme a noi!



ūüĒĒ Iscriviti al nostro canale: https://bit.ly/30bNNx9



‚ÄľÔłŹ Esclusive, approfondimenti e ultime news di calciomercato in diretta 24 ore su 24!



SEGUI CALCIOMERCATO.IT SU:



Sito: www.calciomercato.it

Facebook: https://bit.ly/2C7SRuw

Twitter: https://bit.ly/2ZqSNih

Instagram: https://bit.ly/32i01Y4