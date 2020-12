Classifica senza VAR, Juventus a -2 dal Milan e +2 sull’Inter

Le ultime news Serie A riguardano i risultati della decima giornata. Da Inter e Milan a Juventus e Cagliari: la classifica senza Var

In attesa del monday night tra Fiorentina e Genoa, torna la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria ufficiale della Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella decima giornata di campionato ci sono stati tanti episodi che hanno costretto gli arbitri a cambiare la decisione sul campo dopo l’On Field Review. Per restare aggiornato con tutte le news legate a mondo del calcio CLICCA QUI. Nel primo anticipo, Chiffi annulla un gol alla Lazio contro lo Spezia per l’offside di Pereira. Stessa cosa fa Orsato nel derby tra Juventus e Torino: sul tiro di Cuadrado c’è Bonucci in fuorigioco attivo. Nel lunch match di ieri la storia si ripete: Manganiello cancella la rete Di Carmine in Verona-Cagliari perché l’attaccante gialloblu è davanti a tutti. Un viaggio al monitor serve a Manganiello per estrarre il cartellino rosso nei confronti di Petriccione per il fallaccio su Demme in Crotone-Napoli. Ma la partita con più interventi al Var è quella dell’Olimpico’: Maresca prima annulla un gol alla Roma per fallo di Dzeko prima del tiro vincente di Mkhitaryan, poi uno al Sassuolo per la posizione irregolare di Haraslin.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Sassuolo, Rocchi assolve Maresca: “Un solo errore”

Serie A, decimo turno: risultati e classifica senza Var

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Spezia-Lazio 1-3

Juventus-Torino 3-1

Inter-Bologna 3-1

Verona-Cagliari 2-1

Parma-Benevento 0-0

Roma-Sassuolo 1-1

Udinese-Atalanta rinviata

Crotone-Napoli 0-4

Sampdoria-Milan 1-2

Fiorentina-Genoa stasera

CLASSIFICA REALE: Milan punti 26, Inter 21, Juventus 20, Napoli 20, Sassuolo 19, Roma 18, Lazio 17, Verona 16, Atalanta* 14, Bologna 12, Cagliari 12, Sampdoria 11, Benevento 11, Spezia 10, Udinese* 10, Parma 10, Fiorentina* 8, Torino6, Genoa* 5, Crotone 2.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Milan punti 26, Juventus 24, Inter 22, Napoli 20, Sassuolo 19, Roma 18, Atalanta* 16, Verona 16, Bologna 14, Lazio 13, Cagliari 11, Sampdoria 10, Parma 10, Torino 9, Spezia 9, Benevento 9, Fiorentina* 8, Udinese* 8, Genoa* 6, Crotone 1.

*Una partita in meno

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte in ansia: un titolare a rischio per la Champions