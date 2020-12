Inter, Conte in ansia: un titolarissimo a rischio per lo Shakthar

L’Inter arriva alla supersfida contro lo Shakthar con la fiducia derivata dalla vittoria con il Gladbach e poi col Bologna, ma Conte è in apprensione per le condizioni di un titolare

La sfida con lo Shakthar si avvicina per l’Inter. Mercoledì sera a ‘San Siro’ il match decisivo per i nerazzurri, che dovranno vincere e sperare in buone notizie da Madrid per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions, in maniera forse anche insperata. Conte avrà bisogno dell’aiuto di tutti, nella voglia di riscatto e impresa dei suoi giocatori, soprattutto di Arturo Vidal.

Inter, ansia Vidal per Conte: oggi nuovi esami

Il cileno, però, non è ancora totalmente sicuro della sua presenza. Ha saltato l’impegno in Germania per la squalifica in seguito al rosso ingenuo col Real Madrid che gli ha attirato anche non poche critiche. L’ex Barcellona è uscito malconcio dal match col Bologna, per un fastidio ai flessori: come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, saranno ore decisive per Vidal. Il cileno ieri ha fatto terapie, oggi verrà rivalutato ma c’è fiducia. In pochi si sono accorti della smorfia del centrocampista al momento di uscire dal campo, toccandosi poi la coscia. Per Conte resta un giocatore fondamentale, per cui un po’ di ansia c’è.