Tra i peggiori in campo contro il Torino, Paulo Dybala può lasciare la Juventus nei prossimi mesi e in Francia parlano di un sorpasso importante

La squalifica di Alvaro Morata per due giornate ha offerto a Paulo Dybala un’occasione importante per tornare protagonista con la Juventus, ma l’attaccante argentino ha fragorosamente fallito il primo match ball, risultando tra i peggiori in campo nel derby contro il Torino. Complice un rinnovo che tarda ad arrivare, la permanenza della Joya in bianconero sembra sempre più complicata, anche in virtù di una fila di estimatori abbastanza nutrita, al netto del momento no.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: scambio Dybala-Mahrez

Tra le tante squadre accostate all’attaccante argentino, c’è anche il Psg, ma secondo ‘foot-sur7.fr’, il club parigino potrebbe subire un clamoroso sorpasso. Confermando quanto anticipato a novembre da calciomercatoweb.it, il sito transalpino parla di un assalto di Pep Guardiola, pronto ad offrire il cartellino di Riyad Mahrez per arrivare all’ex Palermo. Munito di passaporto francese, l’ex Leicester rappresenterebbe una pedina maggiormente gradita rispetto a Angel Di Maria.

