“Suarez calciatore della Juventus”, gaffe Fazio: i social scatenati

Gaffe di Fabio Fazio durante l’intervista alla ministra De Micheli: “Suarez calciatore della Juventus” e i social si scatenano

Continua ad incendiare il dibattito sui social la gaffe di Fabio Fazio. Il conduttore di ‘Che tempo che fa’ stava intervistando Paola De Micheli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quando ha fatto una domanda sulla vicenda di Perugia che ha coinvolto Luis Suarez. Proprio parlando dell’uruguaiano, Fazio ha affermato “Suarez, il calciatore della Juventus“: una frase che non è passata inosservata e che ha scatenato le polemiche sui social. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

I tifosi bianconeri in particolare ricordano il passato di conduttore di una trasmissione sportiva di Fazio, ritenendo la sua gaffe ‘volontaria’. Altri la buttano sull’ironia come chi si chiede “come mai Suarez non ha giocato nel derby?” o un utente che sentenzia: “Fazio, Suarez è un calcatore della Juve come Messi è un calciatore dell’Inter…”