‘Caso’ Suarez, Paratici indagato: cosa rischia la Juventus

L’avviso di garanzia per Fabio Paratici, confermato dalla Juventus a seguito dell’ordinanza della Guardia di Finanza in merito all’indagine della Procura di Perugia sul caso Suarez, apre ora scenari relativi al coinvolgimento non solo del dirigente bianconero, ma dell’intera società, anche dal punto di vista sportivo. A livello penale, a Paratici si contesta l’articolo 371 bis. La Procura della Federcalcio deve ancora ricevere le carte dell’inchiesta perugina, ecco che cosa potrebbe succedere.

Juventus, dalla responsabilità oggettiva a quella diretta: i rischi, dall’ammenda alla penalizzazione

La Juventus potrebbe avere responsabilità in ordine all’articolo 4 e all’articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva. Nel primo caso, si parla del vecchio articolo 1, quello che richiama i principi di lealtà e correttezza sportiva. Il secondo riguarda il reato specifico relativamente ad atti compiuti per ottenere passaporti falsi o alterati. L’indagine dovrà chiarire eventuale responsabilità oggettiva o diretta e dunque il ruolo effettivo non solo di Paratici, ma anche dell’avvocato Maria Turco. La seconda è esclusa dalla responsabilità diretta, ossia ricoperta da chi ha potere di rappresentanza e di firma all’interno della società, non così per il ds. Nel caso in cui si ricada sotto l’art. 4, i rischi per la Juventus vanno dall’ammenda, alla diffida, a penalizzazioni di uno o più punti. L’art. 32 tra le possibili sanzioni, oltre alle penalizzazioni, prevede anche la retrocessione o l’esclusione dal campionato.

