La fame di titoli di Cristiano Ronaldo non conosce limiti: il portoghese vuole continuare a stupire e lancia un messaggio al connazionale Joao Felix

A dispetto dei 36 anni appena compiuti Cristiano Ronaldo continua a dimostrare un’enorme fame di titoli e successi personali e di squadra. CR7 infatti ha recentemente dimostrato di poter far ancora la differenza ad altissimi livelli con la doppietta di San Siro contro l’Inter e lo splendido gol di ieri in casa contro la Roma. Il fenomeno di Funchal non conosce proprio limiti e per entrare definitivamente nella leggenda punta ad incastonare nel suo straordinario palmares un altro successo internazionale con la nazionale portoghese dopo la Nations League e soprattutto l’Europeo 2016.

Per arrivare ad un nuovo grande traguardo Ronaldo ha però bisogno del supporto di altri protagonisti e principalmente di una stella dell’Atletico Madrid: Joao Felix. Stando a quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’ la richiesta di CR7 sarebbe indirizzata proprio al giovane connazionale, chiamato ad alzare ulteriormente il livello visto l’enorme potenziale. Proprio l’apporto del numero 7 dell’Atletico sarebbe fondamentale per il cinque volte Pallone d’oro per i prossimi impegni ufficiali del Portogallo e soprattutto in proiezione del prossimo Mondiale. Per puntare alla grande competizione del 2022 Ronaldo scommette tutto sull’esplosione di Joao Felix, mentre dal punto di vista personale si lavora al possibile rinnovo con la Juventus che starebbe ipotizzando di allungare il rapporto spalmando magari l’ingaggio faraonico dell’ultimo anno su più stagioni. Un vero e proprio doppio regalo tra presente e futuro.