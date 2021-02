La Juventus studia la situazione Mkhitaryan: l’armeno della Roma potrebbe arrivare gratis, l’idea bianconera

La Juventus ha ingranato le marce alte. Contro la Roma i bianconeri hanno infilato un nuovo successo ed ora aspettano l’Inter in coppa Italia per guadagnare l’accesso alla fine. La squadra sembra aver recepito i messaggi di Pirlo, mentre Paratici studia i possibili rinforzi di una rosa che è di buona qualità ma può essere migliorata.

In particolare è la zona della trequarti che vede poche alternative per i bianconeri ed allora si valutano le possibili opportunità in vista della prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, idea Mkhitaryan a zero

Come si legge su ‘calciomercatonews.com’, un’occasione potrebbe arrivare dalla Roma con Mkhitaryan. La società capitolina ha comunicato al calciatore che è scattato il rinnovo automatico fino al 2022, ma nel contratto è presente una contro-opzione a favore dell’ex Arsenal.

L’armeno può decidere se accettare o meno il prolungamento e ha preso tempo. I buoni rapporti tra la Juventus e Mino Raiola potrebbero essere il preludio di un inserimento bianconero. Soltanto una suggestione al momento: Paratici è alla finestra aspettando l’evoluzione della situazione, pronto nel caso ad approfittarne.