Juventus, rinnovo Cristiano Ronaldo | Risposta a sorpresa

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

Cristiano Ronaldo ancora fondamentale per la Juventus con la rete alla Roma e una prestazione incisiva, che lo ha portato a colpire anche una traversa. Nonostante i 36 anni, compiuti pochi giorni fa, l'attaccante portoghese continua a essere decisivo per i bianconeri, ma la scadenza del suo contratto si sta avvicinando sempre di più e il rischio di una separazione non è così remoto.

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 53% dei votanti ha deciso di rinnovare il contratto di Ronaldo, ma a cifre più basse di quelle attuali; il 31% invece punta sul rinnovo fino al 2023 alle stesse cifre di adesso, a discapito della crisi che ha colpito il calcio internazionale. Per il 16%, infine, non bisognerebbe rinnovare il contratto a Cristiano Ronaldo, che a questo punto sarebbe libero, a gennaio 2022, di accordarsi con un’altra società a parametro zero.