Juventus-Roma, scacco matto di Pirlo su Fonseca | Tifosi inferociti

Fonseca poco lucido nella lettura della sconfitta della Roma sul campo della Juventus: tifosi inferociti con il tecnico giallorosso

Il big match di questo sabato di Serie A conferma il trend negativo della Roma contro le migliori formazioni del campionato. Un limite che, ormai, appare strutturale ed endemico. I problemi dei giallorossi nelle gare che contano, poi, sono riconducibili ad una scarsa capacità di lettura da parte di Paulo Fonseca. La vittoria della Juventus, infatti, è figlia di una lettura azzeccata di Andrea Pirlo ed il suo staff tecnico: i bianconeri hanno abbandonato il consueto pressing alto, aspettando la Roma nella propria metà campo per non concedere spazi e contropiedi. Una tattica che ha pagato, anche grazie alla capacità di Cristiano Ronaldo di massimizzare le occasioni a disposizione.

Nel post partita, Paulo Fonseca è apparso confuso e poco lucido nell’analizzare la sconfitta. Secondo il tecnico lusitano la Juventus non ha espresso il solito pressing alto a causa della bravura della sua squadra ad uscire dalla prima pressione, mentre Pirlo ha espressamente dichiarato di averla preparata proprio così. Un’analisi sbagliata del tecnico lusitano, che spiega anche il poco coraggio nelle sostituzioni. Con i bianconeri chiusi nella propria metà campo, Edin Dzeko avrebbe potuto giocare al fianco di Borja Mayoral per riempire maggiormente l’area e capitalizzare il possesso palla.

Un Pirlo in versione Allegri mette sotto scacco Fonseca, intanto i tifosi giallorossi sui social attaccano il tecnico della Roma, sul quale continua ad incombere proprio l’ombra dell’allenatore livornese.

sono contento che @PFonsecaCoach è orgoglioso del nulla , sono contento che la squadra è arrivata tante volte vicino all’area della Juve , giochiamo per questo , per arrivare vicino all’area del avversario . @OfficialASRoma

Questi avevano giocato martedi sera, noi fino al 70mo dovevamo reggere, poi avremmo dovuto spianarli. La juve è arretrata per questo, perché se correva a fine partita non ci arrivava. Studia @PFonsecaCoach , che sei bravo ma non bravissimo

Se arrivavamo vicino alla porta due volte in più ci davano la bambolina premio. Forse Fonseca non ha ancora capito che per vincere, come diceva Nils Liedholm, devi fare un goal in più di quelli che prendi.

— Danilo Marcelli (@danilo_marcelli) February 6, 2021