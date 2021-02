Juventus-Roma, Fonseca: “Dzeko in panchina? Una mia scelta”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca analizza la sconfitta in casa della Juventus e il ritorno in campo di Dzeko

Le parole di Paulo Fonseca a ‘Sky’ dopo Juventus-Roma: “Abbiamo fatto bene in quasi tutti i reparti, ma non dimentichiamo che abbiamo affrontato la Juventus. Hanno difeso bene: noi abbiamo numeri migliori, ma loro hanno fatto gol e vince chi fa gol”.

SQUADRA – “Voglio parlare della prestazione della squadra: siamo venuti qui a fare il nostro gioco. Loro hanno difeso con molti uomini, ma abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio: per il resto la squadra ha fatto bene. Tutti i giocatori hanno fatto bene”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

DZEKO E MAYORAL INSIEME – “La squadra era preparata per giocare con loro due, ma non avevamo bisogno di farlo. Dzeko era pronto, ma non ha giocato dall’inizio per mia scelta”.

RONALDO -“Per questo è il migliore al mondo, fa la differenza come ha fatto oggi. E’ Ronaldo…”

ATTEGGIAMENTO DIFENSIVO JUVE – “Non me lo aspettavo, ma penso che lo hanno fatto perché noi li abbiamo costretti. Non gli abbiamo permesso di pressare altro, si sono abbassati e hanno

DZEKO – “Borja Mayoral stava giocando bene”.

ATTACCO – “Non abbiamo avuto molte situazioni che la situazione non era schierata. Abbiamo sbagliato le ultime decisioni: questa è stata la differenza”.

FORZA DELLA ROMA – “Possono dire che sono orgoglioso della squadra, sono fiducioso perché la squadra ha dimostrato grande carattere. Giocare con questo coraggio qui mi dà fiducia per il resto della stagione”