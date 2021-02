Juventus-Roma, tifo giallorosso furioso con Cristante: “Toglietegli la fascia”

Juventus-Roma, Cristante nel mirino della critica dei tifosi giallorossi per la prestazione nel big match

Gara molto tirata quella tra Juventus e Roma, come si conviene a un big match per l’alta classifica. Buona prestazione da parte dei giallorossi, che però pagano un po’ di sterilità offensiva nel momento di concludere a rete. Soprattutto, i tifosi romanisti criticano la prova di Cristante, che schierato sulla trequarti non ha convinto.

Juventus-Roma, Cristante il peggiore per il tifo giallorosso: i tweet

Il numero 4 dei capitolini finisce nel mirino della critica anche per le responsabilità sulla ripartenza che ha portato al gol di Cristiano Ronaldo. Ecco alcuni dei tweet più ‘pesanti’ per il centrocampista, poi sostituito, per il quale è stata invocata la ‘rimozione’ della fascia da capitano indossata per l’occasione.

Se non fosse una mezza pippa #Cristante sarebbe perfetto e#JuveRoma — anna tononi (@ATonona) February 6, 2021

#cristante non ha nulla a che vedere con lo sport in generale, figuriamoci il calcio.

Deve essere abbastanza imbarazzante per i tifosi della #roma vederlo con la fascia da capitano di #totti #JuventusRoma #juveroma — L'esperienza di Kolarov per Pancrazio (@Wes10Sneijder1) February 6, 2021

Comunque la #Roma è passata da aver 18 Capitan Futuro in ordine di gerarchie a dare la fascia a #Cristante… #JuveRoma — Live ToStream (@live_tostream) February 6, 2021