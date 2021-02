Voti e tabellino di Juventus-Roma, match dell’Allianz Stadium valevole per la 21° giornata del campionato di Serie A. Al 45′ decide la zampata di Ronaldo

Cristiano Ronaldo, sempre lui! Colpo da biliardo del fuoriclasse portoghese che festeggia al meglio il 36° compleanno, permettendo alla Juventus di chiudere in vantaggio il primo tempo del big match dell’Allianz Stadium contro la Roma. I giallorossi palleggiano bene ma non creano grossi pericoli dalle parti dell’ex Szczesny, mentre è CR7 a colpire su servizio di Morata. Sono 16 le reti in campionato del numero 7, che poco dopo colpisce anche una traversa. Male capitan Cristante nella Roma, Mkhitaryan prova ad accendere la scintilla ma non basta alla squadra di Fonseca. Bene Alex Sandro tra i bianconeri, Rabiot molle in mezzo al campo.

JUVENTUS

Szczesny 6

Danilo 6,5

Bonucci 6

Chiellini 6,5

Alex Sandro 6,5

Chiesa 6

Arthur 6

Rabiot 5

McKennie 5,5

Morata 6,5

Cristiano Ronaldo 7

All. Pirlo 6,5

ROMA

Pau Lopez 6

Mancini 6

Ibanez 6

Kumbulla 5

Karsdorp 5,5

Cristante 5

Villar 6

Veretout 6

Spinazzola 6

Mkhitaryan 6

Borja Mayoral 5,5

All.: Fonseca 6

Arbitro Orsato 5,5

TABELLINO

JUVENTUS-ROMA 1-0

12′ Cristiano Ronaldo

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Demiral, Cuadrado, de Ligt, Dragusin, Di Pardo Peeters, Bernardeschi, Kulusevski

Roma (3-5-1-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Borja Mayoral. Allenatore: Fonseca

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Bruno Peres, Calafiori, Diawara, Perez, Pastore, Ciervo, Dzeko

Arbitro: Orsato (sez. Schio)

VAR: Calvarese

Ammoniti: Mancini (R), Arthur (J)

Espulsi:

Note: recupero 1′