Juventus-Roma, Pirlo ‘chiama’ Dybala e giudica l’Inter

Al termine di Juventus-Roma Andrea Pirlo ha commentato la gara dei suoi e ha dato un giudizio anche sull’Inter

La Juventus vince contro la Roma grazie a Ronaldo. Andrea Pirlo commenta a ‘Sky’ la gara dei bianconeri.

RITORNO CHIELLINI – “Abbiamo ritrovato entusiasmo, ci siamo ricompattati. Siamo più attenti perché abbiamo sbagliato. Chiellini sta bene, finché regge ha ancora energia: speriamo di poter continuare così”.

GRUPPO – “Mi hanno dato sempre grande disponibilità e si vede dall’atteggiamento che grandi campioni mi hanno dato in questa partita. Quando c’è questo atteggiamento è più facile che arrivino i risultati. Siamo a buon punto, abbiamo una rosa molto competitiva e lo abbiamo visto a San Siro dove abbiamo giocato con tanti giocatori diversi”.

PARTITA DI CONTENIMENTO – "Abbiamo fatto la partita che la Roma ha fatto all'andata dove eravamo andati in difficoltà con le loro ripartenze. E' una gara che potrà essere ripetuta anche in futuro perché giocando ogni tre giorni non si può sempre avere la forza per andare prenderli alti".

QUANTO E’ CRESCIUTO – “Di statura sono sempre lo stesso (ride, ndr). Ogni partita ti fa crescere, ogni minima cosa serve per migliorare. Ho una grande squadra che mi segue, una grande società alle spalle e per questo sono fiducioso. Non tutte le partite sono uguali, in Italia c’è tanto tatticismo e per ogni partita devi trovare una soluzione diversa”.

Juventus, Pirlo: “Inter grande squadra. Dybala spero ci sia”

INTER – “Ho visto la partita: ho avuto la solita impressione, è una grande squadra e martedì sarà battaglia”.

DYBALA – “Speriamo ci sia: sta crescendo, spero che domani possa allenarsi con noi per averlo al più presto”.