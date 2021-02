Juventus-Roma, infortunio Bonucci: il difensore chiarisce

Juventus-Roma, uscita dal campo per Bonucci negli ultimi minuti: fa tremare i bianconeri per un possibile infortunio, il chiarimento

La Juventus prosegue nel suo momento magico e batte 2-0 la Roma, volando al terzo posto in classifica. Bianconeri in sofferenza in avvio ma alla distanza vittoriosi. Un po’ di apprensione negli ultimi minuti, per quanto accaduto a Bonucci, che dopo un retropassaggio ha chiamato immediatamente il cambio toccandosi la coscia.

Il difensore, a fine partita, ha chiarito l’episodio a ‘Sky Sport’: “Ho sentito un piccolo fastidio e ho preferito uscire precauzionalmente, prima di avere problemi. Spero di poter essere a disposizione per le prossime gare, vedremo”.